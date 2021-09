Katastrophen : Geschenkte Pause

Noch immer wird aufgeräumt. Manchmal gibt es kein frisches Wasser oder die Versorgung mit Gas geht nicht. Das Leben der Menschen in den Flutgebieten ist weiterhin schwierig. Im Juli hatte Hochwasser viele Orte im Westen Deutschlands zerstört.

Sara Graf aus Norddeutschland meint: In einer solch schlimmen Zeit tut eine Pause gut. Deshalb hat sie mit den Besitzern von Ferienwohnungen in ihrer Region an der Nordsee gesprochen. Sie überzeugte sie, die Wohnungen eine Zeit lang umsonst für einen Urlaub zu vermieten. So können die Menschen aus den Flutgebieten sich dort etwas erholen. Mittlerweile ...

