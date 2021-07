Basketball : Giannis holt den Titel fast alleine

Die Basketball-Fans in den USA nennen ihn oft nur Giannis. Sein Nachname Antetokounmpo ist schwer zu merken. Dabei hat der Star aus der Basketball-Liga NBA gerade Geschichte geschrieben.

Mit seinem Verein Milwaukee Bucks gewann er am Dienstag das Finale der NBA. Auf diesen Titel mussten die Bucks 50 Jahre warten. So viele Jahre, wie Giannis Antetokounmpo Punkte erzielte! Beim 105:98 gegen die Phoenix Suns machte er also fast die Hälfte der Punkte selbst. Giannis Antetokounmpo ist in armen Verhältnissen in Griechenland aufgewachsen. Er...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.