Klima : Greta Thunberg hat sich noch keinen Beruf ausgesucht

Greta Thunberg ist für ihre Schul-Streiks berühmt. Freitags demonstriert sie regelmäßig für besseren Klimaschutz, anstatt in der Schule zu sitzen. Doch was will sie tun, wenn Greta demnächst gar keine Schülerin mehr ist?

Greta Thunberg hat viele Menschen auf der Welt dazu gebracht, für das Klima zu kämpfen. Die 18-Jährige weiß also eigentlich ziemlich genau, was ihre Ziele sind. Unsicher ist sie sich allerdings noch bei der Frage, welchen Beruf sie nach der Schulzeit gerne haben möchte. Greta geht noch bis zum Sommer 2023 in ihrer Heimatstadt Stockholm im Land Schwede...

