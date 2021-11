Tiere : Große scheue Hühner

Dieses Huhn bekommt kaum jemand in der Natur zu sehen: das Auerhuhn. Das liegt nicht nur daran, dass die Vögel extrem scheu sind. Sie leben in alten Nadelwäldern in den Bergen, weit weg von den Menschen. Sondern es liegt auch daran, dass es nur noch ganz wenige Auerhühner in Deutschland gibt.

Am Schneeberg in Bayern sollen die großen Vögel jetzt besser geschützt werden. Zum einen wurden in dem Naturschutzgebiet dort Zäune abgebaut. Diese stellten eine Gefahr für die Auerhühner dar. Außerdem sollen die Menschen nun immer auf den Wanderwegen bleiben. So werden die Tiere im Wald nicht so gestört. Gerade jetzt im Winter ist es wichtig, dass d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.