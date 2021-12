American Football : Haare zu lange rot

So ein Football-Spiel dauert in der Regel 60 Minuten. Dann kommen meist noch jede Menge Verlängerungen hinzu, sodass es auch mal 90 Minuten werden können. Doch Football-Profi Jakob Johnson erlebt gerade eine spezielle Art der Verlängerung: Er muss länger als gedacht mit rot gefärbten Haaren herumlaufen.

Jakob Johnson ist in Deutschland geboren und spielt in den Vereinigten Staaten von Amerika für das Team New England Patriots. Mit einem seiner Mitspieler ging er vor einigen Wochen eine Wette ein und verlor. Deshalb musste er seine langen dunklen Haare in der Farbe einer anderen Football-Mannschaft einfärben, eben rot. Reportern sagte Jakob Johnson jet...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.