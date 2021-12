Architektur : Häuser mit Muster

Weiß und schwarz, schwarz und weiß. Der frische Schnee passt perfekt zu den bekannten Häusern im Ort Freudenberg im Westen von Deutschland. Die wurden vor Hunderten von Jahren gebaut. Sie bestehen aus schwarzen Holzbalken mit weißen Flächen dazwischen. Fachwerk nennt man diese alte Technik, die ein schönes Muster ergibt.

Das Wort kommt von den Lücken zwischen den Balken, Fach oder Gefach genannt. Diese Flächen wurden mit Lehm, Steinen oder Ziegeln ausgefüllt, je nachdem, was gerade vorhanden war. Früher standen an vielen Orten in Deutschland Fachwerkhäuser. Die allermeisten sind allerdings im Laufe der Zeit zerstört worden, etwa bei Bränden. Deshalb gelten die übrigen...

