Tiere : Haie im Museum

Bitte weit öffnen. Diesen Satz hast du bestimmt schon mal beim Zahnarzt gehört. Der Satz passt aber auch gut zu einer Ausstellung, die ab Mittwoch in der Stadt New York im Land USA zu sehen ist. Dort kann man sich unter anderem die messerscharfen Zähne von Haien ganz in Ruhe anschaut.

Zu sehen sind in der Ausstellung echte Gebisse, aber auch Unterwasser-Videos und Hai-Modelle. Die sind genauso groß wie die echten Tiere, die durch die Ozeane schwimmen. Manche Hai-Arte gibt es heute jedoch nicht mehr. Zum Beispiel den Riesenhai namens Megalodon. Er lebte vor etwa 20 Millionen Jahren. Übrigens: Auch wenn du noch nie in Amerika warst, ...

