Tiere : Hallo, kleiner Flamingo

Flauschig ist es und noch ganz klein. Das Zwergflamingo-Küken kam in dieser Woche zur Welt. Es schlüpfte im Zoo der Stadt Karlsruhe in Baden-Württemberg aus dem Ei.

Die ersten Tage verbringen Zwergflamingo-Küken im Nest und rund umzu, berichtete der Zoo. Wie bei allen Flamingos besteht das Nest aus einem eingedellten Kegel. Den bauen die Vögel aus Schlamm. In freier Natur leben Zwergflamingos vor allem auf dem Kontinent Afrika. Sie tummeln sich an seichten Salzseen und Lagunen an der Meeresküste, in denen sie nac...

