Handball : Handball-Frauen gewinnen ihre Spiele

Die deutschen Handballerinnen sind super in die Weltmeisterschaft in Spanien gestartet. Jetzt haben sie schon das vierte Spiel hintereinander gewonnen. Am Mittwoch gab es ein lockeres 29:18 gegen das Team aus dem Kongo.

Ganz zufrieden waren die Spielerinnen trotzdem nicht mit ihrer Leistung. «Wir haben viele Fehler gemacht, daher fühlt es sich schlechter an als es das Ergebnis aussagt», sagte Kreisläuferin Luisa Schulze nach dem Spiel. Fehler dürfen ab jetzt nicht mehr viele passieren. Denn die Gegnerinnen werden stärker. Freitagnachmittag trifft Deutschland auf die ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.