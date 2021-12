Handball : Handballerinnen wollen schnell weiter

Einen Sieg haben die Nationalspielerinnen schon geschafft! Gegen Tschechien gewannen sie deutlich mit 31:21. Den deutschen Handball-Frauen ist der Start bei der Weltmeisterschaft also schon mal gelungen. «Wir sind sehr glücklich über den gelungenen Turnierstart», freute sich Kapitänin Emily Bölk. «Es ist immer sehr aufregend, wenn es losgeht.»

So soll es weitergehen in der Vorrunde: Am Samstag tritt das deutsche Team gegen die Slowakei an. «Wir können mit viel Selbstvertrauen auf die nächsten Aufgaben blicken», sagte einer der Trainer. Gelingt hier ein weiterer Sieg, wäre das ein Erfolg, der praktisch doppelt zählt. Denn damit wären die deutschen Handballerinnen schon vor dem dritten WM-Spie...

