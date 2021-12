Theater : Harry Potter zaubert vor Publikum

Zauberstäbe, weite Roben und viel Magie. Woran erinnert dich das? Genau, es geht um Harry Potter und die Zauberschule Hogwarts. Die Bücher der Autorin Joanne K. Rowling darüber sind berühmt. Am Sonntag startet in der Stadt Hamburg das Theaterstück «Harry Potter und das verwunschene Kind». In der Geschichte sind Harry Potter, Hermine Granger, Ron Weasley und Draco Malfoy erwachsen und haben selbst Kinder.

Joanne K. Rowling freut sich, dass nun auch in Deutschland viele Menschen ihr Theaterstück sehen können. «Die direkte Verbindung zum Publikum macht das Theater zu einer einzigartigen und fantastischen Kunst, Geschichten zu erzählen», sagte sie im Interview. «Beim Theater geht es - genau wie beim Lesen von Büchern - um die Kraft der Fantasie.»...

