Architektur : Heimat verlieren

Deutschland hat einen neuen Ort, um sich an Geflüchtete und Vertriebene zu erinnern. Das große Gebäude steht in der Hauptstadt Berlin und und hat einen langen Namen: Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung.

Darin geht zum einen um Flucht und Vertreibung in der heutigen Zeit. In dem Haus soll aber auch an die Menschen erinnert werden, die früher flohen oder vertrieben wurden. Ein Teil der Ausstellung beschäftigt sich dabei mit den Deutschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg gezwungen wurden, ihre Heimat zu verlassen. Die Ausstellung erzählt auch, wie es daz...

