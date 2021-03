Naturschutz : Heimlich beobachtet

Eigentlich sind Lotte und Leo ein ganz normales Uhu-Paar: Lotte hat kürzlich ihr drittes Ei für dieses Jahr gelegt und brütet geduldig. Leo kümmert sich ums Essen und bringt Mäuse oder Kaninchen mit. Was die beiden nicht wissen: Sie werden ständig von Hunderten Menschen beobachtet.

Naturschützer haben in Lottes und Leos Uhu-Zuhause eine Kamera angebracht. Alles, was dort passiert, ist gleichzeitig auch auf einer Seite im Internet zu sehen: http://uhu.webcam.pixtura.de/ Das Uhu-Paar lebt im Bundesland Rheinland-Pfalz. Inzwischen gibt es dort wieder viele Uhus. Das war aber nicht immer so. Zwischendurch galten diese Vögel dort sog...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.