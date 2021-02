Fußball : Heißmachen für das Derby

Dortmund und Gelsenkirchen, diese beiden Städte liegen nah beieinander. Obwohl sie Nachbarn sind, mögen sich die Fans ihrer Fußball-Vereine nicht so richtig. Auch deswegen ist es immer eine große Sache für Fans und Spieler, wenn Borussia Dortmund und Schalke 04 gegeneinander spielen. So ein Spiel in der Nachbarschaft wird auch Derby (gesprochen: dörbi) genannt.

Am Samstag steht wieder ein Derby zwischen Dortmund und Schalke an. Viele Fußball-Fans stellen sich dabei die Frage: Wird es vorerst das letzte zwischen den beiden sein? Denn Schalke spielt gerade sehr schlecht, dem Verein droht der Abstieg in die zweite...

