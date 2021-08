Wetter : Helfer bekämpfen Waldbrände

In Italien, in der Türkei, in Griechenland: In vielen Gegenden Südeuropas herrscht gerade eine Gluthitze. In Griechenland wurden bis zu 47 Grad Celsius gemessen. Das macht den Menschen dort zu schaffen und der Natur.

Die andauernde Hitze trocknet die Böden aus. Dadurch können sich Feuer leicht ausbreiten. Auch in beliebten Urlaubszielen etwa in der Türkei brennen deshalb gerade viele Wälder. Aus mehreren Dörfern mussten Menschen in Sicherheit gebracht werden. Überall sind Feuerwehrleute und Helfer im Einsatz. Auch aus anderen Ländern kommt Unterstützung. So werden...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.