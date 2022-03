Kindernachrichten : Hell und bunt

Auf dem Boden blüht es, in Lila, Gelb, Blau und Weiß. Die ersten Büsche treiben zarte Blätter aus. Ab und an fliegt sogar schon eine Hummel oder eine Biene vorbei. Ist der Frühling da?

Die Antwort lautet: Kommt darauf an. Und zwar darauf, wen man fragt. Für Wetter-Fachleute hat der Frühling wie jedes Jahr am 1. März begonnen. Für Sternenkundler beginnt der Frühling an diesem Sonntag. Dann herrscht Tag-und-Nacht-Gleiche, Tag und Nacht sind also genau gleich lang. Nach diesem Tag haben wir mehr Helligkeit als Dunkelheit. Für viele Mens...

