Tiere : Hilfe für ein Schaf mit langer Wolle

Auf den ersten Blick sah Baarack ziemlich lustig aus. Das Schaf hatte sehr lange Wolle. Es war jahrelang nicht geschoren worden. Baarack lebt in Australien. Dort irrte es lange in Gegenden umher, in denen keine oder kaum Menschen leben. Normalerweise werden Schafe wie er regelmäßig geschoren.

Vor einigen Wochen wurde Baarack gefunden. Und endlich kam die lange, verfilzte Wolle ab. Das war ein großes Glück für Baarack. Denn das dicke Fell war so schwer, dass das Tier nicht mehr stehen konnte, erzählt Pam Ahern. Sie besitzt eine Aufnahme-Statio...

