Tiere : Hunde auf Surfbrettern

Ihre Besitzer schwimmen mit ihnen ein Stück ins Meer hinaus. Zurück geht es für die Hunde aber alleine - auf einem Surfbrett!

So lief ein Wettbewerb ab, der am Wochenende an einem Strand im Land USA stattfand. Dort bewertete eine Jury, wie die Tiere sich auf dem Brett und den Wellen hielten und kürten Sieger in mehreren Kategorien. Mitmachen dürfen nur Hunde, die auch wirklich Spaß daran haben. Das bestimmt der Veranstalter. Außerdem tragen die Tiere bei den Wettkämpfen eine...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.