Fußball : Hyänen-Bande ist Europameister

Ihr mutiges Löwenherz sollten die Fußballer zeigen. Außerdem noch Adleraugen für einen gute Übersicht auf dem Platz. Darüber hinaus sollte die Mannschaft zusammen kämpfen wie eine Bande Hyänen, die am Ende immer kriegt, was sie will.

Diese tierischen Tipps gab Trainer Stefan Kuntz seiner Mannschaft. Und nun sind die U21-Kicker aus Deutschland Europameister! Am Sonntag gewannen sie in einem spannenden Endspiel gegen die Mannschaft aus Portugal mit 1:0. «Dieser Jahrgang ist sehr verdient Europameister geworden», lobte Stefan Kuntz die deutschen Nachwuchs-Spieler. «Die Jungs, die hie...

