Ski alpin : Im Dunkeln die Piste runter

Der Name verrät es eigentlich schon: Beim Nachtslalom fahren die Skifahrer im Dunkeln eine Skipiste hinab. Dabei müssen sie mal links und mal rechts an den Slalom-Stangen vorbei. Seit mehr als 20 Jahren findet dieses Rennen in unserem Nachbarland Österreich statt. Am Dienstag sorgte der deutsche Skifahrer Linus Straßer für eine Überraschung: Er gewann als erster Deutscher den Nachtslalom!

Dabei lief es für Linus Straßer nicht immer so gut. In der Vergangenheit hatte er einige Wettkämpfe verpatzt. Auch eine Teilnahme bei den Olympischen Winterspielen schien zunächst unsicher. Doch Linus Straßer ist bei den Spielen in Peking dabei. Sie starten Anfang Februar. In drei Wochen findet dort der Slalom-Wettkampf statt. «Linus ist seit Jahren ei...

