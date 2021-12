Reisen : Im Schlaf durch mehrere Länder reisen

Eine lange Reise komplett verschlafen. Das klingt praktisch. Und tatsächlich ist dieses Transportmittel genau dafür gedacht ist: der Nachtzug. Anstelle eines Sitzplatzes kann man hier auch eine Liege in einem Schlafabteil buchen.

So kann man zum Beispiel in der Stadt München einschlafen und in der französischen Hauptstadt Paris wieder aufwachen. Das ist eine Strecke, die viele Menschen sonst fliegen. Zwei neue Zugverbindungen sollen nun dafür sorgen, dass wieder mehr Menschen klimafreundlicher mit dem Zug durch Europa fahren. Eine der Strecken führt von Wien in Österreich über ...

Eine der Strecken führt von Wien in Österreich über ...