Formel 1 : Im Ziel schon Weltmeister?

Für Rennfahrer Max Verstappen läuft es in der Formel 1 gerade richtig gut. Der Mann aus den Niederlanden hat mehr Punkte als alle anderen Fahrer gesammelt. Er hat also gute Chancen auf den Titel des Weltmeisters. Zwei Rennen sind in dieser Saison noch zu fahren: diesen Sonntag im Land Saudi-Arabien und eine Woche später in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Größter Konkurrent von Max Verstappen ist Lewis Hamilton, der vergangenes Jahr seinen siebten WM-Titel geholt hat. Doch schon diesen Sonntag könnte Max Verstappen ihm nachfolgen. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine ist etwa, dass Max Verstappen gewinnt und noch dazu einen Extrapunkt für die schnellste Runde holt, während Lewis Hamilton höchstens ...

