Archäologie : Imbissbude ohne Speisen

«Einmal pullum bitte!» Wer an diesem Imbiss etwas zu essen kaufen wollte, musste wohl Latein sprechen. Denn die Bude stand in der antiken Stadt Pompeji, die zum Römischen Reich gehörte. Ein Vulkan verschüttete sie vor etwa 2000 Jahren. Noch immer werden in Pompeji im heutigen Land Italien aber Funde gemacht.

Einer der Neusten war die Imbissbude. An ihr ist auch das Bild eines Hahns zu sehen. Und pullum bedeutet Hähnchen. Man erkennt auch Löcher in einem Tisch aus Stein. Vermutlich wurden dort die Lebensmittel hineingelegt. Dieser Imbiss wird in den nächsten Tagen wieder geöffnet, allerdings in einem Museum nur zur Besichtigung. Zu essen bestellen kann man...

