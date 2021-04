Tiere : Immer mit der Ruhe

Gaaanz gemächlich kaut Jan auf ein paar Salatblättern herum. Aber auch Obst mag das Faultier aus dem Zoo in Krefeld gern. «Trauben stehen bei ihm weit oben auf der Beliebtheitsskala», sagt eine Sprecherin des Zoos.

Im Zoo ist Jan eine echte Berühmtheit. Denn er gilt als das älteste Faultier weltweit, das in einem Zoo lebt. Am Freitag feiert er seinen 51. Geburtstag. Eine große Party gibt es allerdings nicht. Jan ist ein Einzelgänger und hat am liebsten seine Ruhe. «Er ist kamera- und menschenscheu, außerdem nachtaktiv», erzählt die Sprecherin. Die Zoobesucher be...

