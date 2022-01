Soziales : Internet-Schule für kranke Kinder

Manche Kinder sind dauerhaft zu krank, um am Unterricht in einer Schule teilzunehmen. Eine spezielle Schule im Bundesland Nordrhein-Westfalen hilft ihnen aber, trotzdem einen Abschluss zu machen. Denn der Unterricht an dieser Web-Individualschule findet komplett online statt. Der Weg dorthin fällt also weg.

Pro Jahr machen so etwa 100 Schülerinnen und Schüler verteilt in ganz Deutschland dort ihren Abschluss. Ihre Lehrerinnen und Lehrer können sie online so fördern, wie es brauchen. Es gibt aber ein Problem. Die Schülerinnen und Schüler sorgen sich jetzt, ob sie wie geplant den Abschluss machen können. Das liegt an einer Entscheidung der Behörde, die fü...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.