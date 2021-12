Gesundheit : Jetzt sind auch die Kinder dran

Ein kleiner Piks, Pflaster darauf und fertig. Eine Impfung gegen das Coronavirus geht meistens total schnell. Viel länger dauerte es, den Impfstoff für Kinder zu prüfen und zu testen. Dann musste er noch in großen Mengen hergestellt, verpackt und ausgeliefert werden.

Nun aber wird er verteilt. Nach und nach können Kinder zwischen fünf und elf Jahren jetzt ihren Corona-Schutz erhalten. Natürlich nur, wenn die Kinder und ihre Eltern das auch möchten. Am Montag bekamen schon einige Kinder in Arztpraxen ihre ersten Piks. In den kommenden Tagen möchten auch Impfzentren mit Kinder-Impfungen beginnen. Die Arztpraxen habe...

