Fußball : Joachim Löw hört bald auf

Fast 17 Jahre. So lange arbeitet Joachim Löw schon mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Männer. Seit dem Sommer 2006 ist er Chef-Trainer. In diesem Jahr soll damit aber Schluss sein. Auf eigenen Wunsch will der Trainer sein Amt nach der Europameisterschaft im Sommer abgeben.

«Ich gehe diesen Schritt ganz bewusst, voller Stolz und mit riesiger Dankbarkeit, gleichzeitig aber weiterhin mit einer ungebrochen großen Motivation, was das bevorstehende EM-Turnier angeht», sagte er. Mit ihm als Trainer ist die Nationalmannschaft 2014 Fußballweltmeister geworden. An 189 Länderspielen hat das Team mit ihm teilgenommen. Dabei gab es ...

