Volleyball : Jubeln mit dem Supercup

Beim Supercup denken viele an Fußball-Spiele zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund. Doch auch in anderen Sportarten spielen Sportlerinnen und Sportler um so einen Pokal. Am Samstag wurde der Supercup im Volleyball in Schwerin ausgetragen. Das ist die Hauptstadt des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern.

Beim Supercup treffen die Sieger aus zwei verschiedenen Wettbewerben aufeinander: der deutsche Meister gegen den Pokalsieger. In Schwerin durften am Ende sogar zwei Mannschaften jubeln, einmal bei den Frauen und einmal bei den Männern. Bei den Frauen setzte sich der Dresdner SC durch. Bei den Männern feierten die Berlin Volleys mit dem Pokal....

