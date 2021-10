Kirche : Käppchen vom Superpromi

Papst Franziskus ist weltbekannt. Denn er ist das Oberhaupt der katholischen Kirche. Viele Menschen wollen ihn mal treffen oder wenigstens von Nahem sehen.

Das kann klappen, wenn man in Italien in Rom ist. Denn mitten in der Stadt liegt der kleine Vatikan-Staat, der Sitz des Papstes. Er hält dort regelmäßig Versammlungen und Gottesdienste ab. Am Mittwoch schaffte es ein Junge, Franziskus sogar richtig nahe zu kommen. Er lief einfach vorbei an Absperrungen auf die Bühne. Der Papst fand das aber gut und sp...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.