Krankheiten : Kampf gegen eine schlimme Krankheit

Für uns in Deutschland sind Mücken meist einfach nur nervig. In anderen Ländern aber können sie zur Gefahr werden. Denn Stechmücken übertragen Krankheiten, etwa Malaria. Malaria taucht vor allem in wärmeren Ländern in Afrika, Südamerika und Asien auf. Der Körper bekämpft Malaria oft mit Fieber, welches jedoch manchmal erst Monate nach der Ansteckung auftritt.

Wird man rechtzeitig behandelt, ist die Krankheit heilbar. Doch weil die Krankheit nicht immer leicht zu erkennen ist, sterben auch Menschen daran. Besonders in Teilen Afrikas passiert das noch häufig. Die Weltgesundheitsorganisation (abgekürzt: WHO) will das ändern. Sie hat viele Hilfsprogramme ins Leben gerufen und überwacht die Situation. Die WHO s...

