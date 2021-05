Fußball : Keine Lust aufs Trainingslager

Sich zwei Wochen abschotten: Das steht bald für 36 Fußballvereine aus der ersten und zweiten Liga an. Ab dem 12. Mai müssen sie sich in Quarantäne begeben. Das heißt: Die Mannschaften ziehen in Hotels und verbringen ihre Zeit nur miteinander.

So soll kurz vor Ende der Saison verhindert werden, dass sich Spieler mit dem Coronavirus anstecken. Denn sollte so etwas passieren, müssten Spiele vielleicht verschoben werden. Dann würde die Saison nicht pünktlich enden können. Die Fußball-Brüder Toni und Felix Kroos finden diese Art Trainingslager im Hotel nicht so toll. «Den einen Spieler, der das...

