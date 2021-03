Literatur : Keine riesigen Kulleraugen für Waldemar

Kinder auf der ganzen Welt kennen seine Figuren: Zum Beispiel Franz von Hahn, Johnny Mauser und den dicken Waldemar, ein Schwein. Die Geschichte stammt von Autor Helme Heine. Er hat sich die drei Tiere aus dem Buch «Freunde» ausgedacht und auch gezeichnet. Auch Bilder vom kleinen Drachen Tabaluga stammen von ihm.

Am Sonntag nun wird Helme Heine 80 Jahre alt. Mit welcher Figur würde es seinen Geburtstag am liebsten feiern, wenn er könnte? «Wahrscheinlich mit dem Elefanten aus dem "Elefanteneinmaleins"», meint er. «Das war mein erstes Buch.» Aus manchen Büchern und Zeichnungen von Helme Heine sind in den Jahren auch Filme entstanden. Dann mag der Autor es am lie...

