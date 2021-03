Gesundheit : Kinder reden mit

Die Politiker und Politikerinnen, die über Corona-Regeln entscheiden, sind immer Erwachsene. Bei einer Konferenz in Bayern ging es am Montag um Kinder und Jugendliche. Und die durften mitreden.

Seit Monaten haben Menschen auf der ganzen Welt mit einem Problem zu tun, das wir so noch nicht kannten: der Corona-Krise. Das gilt für Erwachsene genauso wie für Kinder und Jugendliche. «Eine solche Situation, dass man sich nicht mehr sehen kann, dass die Schule ausfällt, hat es so nicht gegeben», sagte der Politiker Markus Söder am Montag. Er ist de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.