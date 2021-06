Schulen : Klassenzimmer gegen Natur getauscht

Einmal in der Woche müssen Mats und die anderen Kinder der Klasse 2c für eine Doppelstunde nicht in ihre Schule in der Stadt Lüneburg. Statt drinnen zu lernen, steht Draußenschule auf ihrem Stundenplan.

Sie gehen dann zum Beispiel auf eine Wiese oder in einen Wald. Dort entdecken sie die Natur. Sie schauen sich etwa Blätter an und führen ein Naturtagebuch. «Immer auf dem Stuhl sitzen ist doof, dies hier ist viel mehr Freizeit als Schule», findet Mats. Und Mikko meint: «Es macht Spaß, dass wir uns bewegen und die Natur bewundern.» In der Draußenschul...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.