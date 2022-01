Spielwaren : Klein, schnell und beliebt

Viele Kinder bekommen es zum Geburtstag. Jetzt hat es selbst Geburtstag: das Bobby-Car. Vor 50 Jahren wurde es auf einer Messe für Spielwaren vorgestellt.

Anfangs war das rote Gefährt aus Plastik vor allem für kleine Kinder gedacht. Doch auch größere haben damit manchmal noch Spaß und sogar Erwachsene! Es ist so beliebt, dass in einer Fabrik in Süddeutschland jeden Tag 2000 Stück hergestellt werden. In der Form hat sich in den 50 Jahren kaum etwas verändert. Allerdings gibt es inzwischen etwa auch ander...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.