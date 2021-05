Fußball : Köln bleibt erstklassig

Die Sieger tanzten auf dem Fußballfeld. Die Verlierer hatten Tränen in den Augen. In den Relegations-Spielen zwischen dem 1. FC Köln und Holstein Kiel haben sich die Kölner durchgesetzt.

Relegation bedeutet: Der Drittletzte aus der Bundesliga tritt in zwei Spielen gegen den Dritten aus der zweiten Liga an. Dabei geht es darum, wer in der kommenden Saison in der ersten Liga spielen darf. Als Drittletzte der Bundesliga haben die Kölner am Wochenende gerade noch den Abstieg verhindert und bleiben in der ersten Liga. Dabei hofften die Fan...

