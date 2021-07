Tiere : Küssende Fische

Wusstest du, dass es sich küssende Fische gibt? Die Art heißt sogar so: Küssender Gurami. Ihre Heimat haben diese Fische mit dicken Lippen in tropischen Gewässern in Südostasien. Einige Leute halten Küssende Guramis auch in Aquarien, andere essen diese Fische. Sie werden etwa 20 bis 30 Zentimeter groß.

Immer wieder kann man beobachten, wie zwei solcher männlichen Fische ihre Lippen aufeinander pressen. Doch damit zeigen sie wohl nicht, dass sie sich liebhaben. Sondern sie kämpfen so, denken Expertinnen und Experten. Sie beobachten immer wieder, wie Küssende Guramis sich mit den Lippen hin und her schieben. Der Schwächere gibt wohl irgendwann nach....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.