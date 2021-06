Brauchtum : Längster Tag, kürzeste Nacht

Der Sommer hat längst begonnen. Die Leute verbringen wieder mehr Zeit draußen. Sie machen es sich in den Parks gemütlich oder gehen in Seen baden. Doch für manche geht der Sommer erst am Montag los. Dann ist astronomischer Sommeranfang. Denn es ist Sommersonnenwende.

Der Tag der Sommersonnenwende ist der längste Tag des Jahres. Und der Tag mit der kürzesten Nacht. In Deutschland und auf der gesamten Nordhalbkugel der Erde ist das am 21. Juni. Dann steht die Sonne an ihrem höchsten Punkt über der Nordhalbkugel. Für uns auf der Nordhalbkugel beschreibt die Sonne gerade einen scheinbar längeren Bogen. Mittags steht s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.