Tiere : Lagerfeuer für die Affen

Hmmm, schön warm! In dem Land Japan kommen jedes Jahr im Winter viele Affen zusammen, um sich an ein Lagerfeuer zu setzen. Sie wärmen sich auf und futtern geröstete Süßkartoffeln.

Veranstaltet wird das jährliche Lagerfeuer vom Affenpark «Japan Monkey Center». Und das kam so: Vor 62 Jahren gab es in der Region des Affenparks einen Taifun. Der Wirbelsturm hatte damals viele Bäume umstürzen lassen und Treibholz in der Region verteilt. Die Parkmitarbeiter machten daraus ein Lagerfeuer, um sich aufzuwärmen. Das fanden einige neugie...

