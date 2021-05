Eisbachwelle : Lange auf der Welle reiten

Manche Surfer fahren in weit entfernte Länder, um dort auf Wellen zu reiten. In der Stadt München in Süddeutschland findet man Surfer und Surferinnen aber auch in der Innenstadt. Dort auf dem Eisbach probieren sie, möglichst lange die Welle zu reiten.

Diese Welle tobt immer. Denn sie entsteht, weil der Fluss an der Stelle verengt wird. Das Wasser fließt über Erhöhungen und türmt sich auf. Viele Leute in München kennen die Eisbach-Welle. Deshalb kommen nicht nur viele Surfer dorthin, sondern auch Menschen, die ihnen zuschauen wollen. Das passiert sogar nachts!...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.