Tiere : Lange ein Engerling, kurz ein Käfer

Hast du dieses Jahr schon einen Maikäfer entdeckt? Der Name verrät es schon: Man sieht diese Käfer meist im Monat Mai. Jetzt ist also eine gute Zeit, um nach ihnen Ausschau zu halten. Auch im Juni schwirren sie manchmal noch umher, vor allem an warmen Abenden. Dabei wirken die Tiere eher schwerfällig, denn Maikäfer sind nicht die besten Flieger.

Maikäfer fliegen eigentlich auch nur, wenn es sein muss. Zum Beispiel, wenn sie zur nächsten Futterstelle kommen wollen. Das ist nämlich ihre Lieblingsbeschäftigung: Fressen. Sie haben großen Appetit, zum Beispiel auf das Laub von Eichen und Buchen. Die meiste Zeit ihres Lebens verbringen Maikäfer allerdings gar nicht als Käfer. Nachdem sie als Larven...

