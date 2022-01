Bildung : Leere Klassenzimmer

Nicht nur in Deutschland waren die Schulen wegen Corona geschlossen. Auch in anderen Ländern war das so, oft sogar viel länger als bei uns. Zwei Kinder aus dem Land Indien berichten davon.

Rudransh und Reyansh haben ihr Klassenzimmer noch nie von innen gesehen. Dabei geh die siebenjährigen Zwillinge jetzt in die erste Klasse. Schuld daran ist Corona. Die Zwillinge wohnen im Land Indien. Seit Beginn der Krise sind in ihrem Heimatort Kindergärten und Grundschulen geschlossen. Rudransh und Reyansh lernen nur Zuhause vor dem Computer. «Wir...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.