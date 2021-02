Brauchtum : Leere Straßen am Rosenmontag

Bunte Wagen, verkleidete Menschen, Konfetti und Kamelle: Das gehört normalerweise zum Rosenmontag dazu. In diesem Jahr fielen die großen Straßenumzüge aber aus.

«Normalerweise hätten wir jetzt viel zu tun», sagt zum Beispiel ein Polizeisprecher aus der Stadt Koblenz. «Aber heute ist die Stadt so wie an jedem grauen Montagmorgen im Winter: leer.» In anderen Städten mit vielen Karnevalsfans sah es ähnlich aus, zu...

