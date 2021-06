Tiere : Leiser Jäger

Luchse sind sehr gut im Verstecken. Sie bewegen sich extrem leise. Außerdem sind sie vor allem in der Dämmerung und nachts unterwegs. Weil ihre Augen sehr lichtempfindlich sind, können sie auch dann sehr gut sehen. Luchse streifen in der Regel allein in Wäldern umher, auf der Jagd nach Beute wie etwa Rehen.

Die Luchse zählen zur Familie der Katzen. Das erkennt man auch auf den ersten Blick an ihrem Körperbau. Mit einer Schulterhöhe von 50 bis 75 Zentimetern sind sie allerdings ein ganzes Stück größer als etwa unsere Hauskatzen. Aber nicht nur daran erkennt man einen Luchs. Auffällig sind vor allem die Pinselhaare an den Ohrspitzen und der Backenbart....

