Jahreszeiten : Letzte Schneereste tauen dahin

Der Lift steht. Am Tegelberg im Bundesland Bayern können Wintersportler gerade nicht den Berg hoch- und runterfahren. Denn am Hang ist nur noch wenig Schnee übrig.

Auch viele andere kleinere Skigebiete in Deutschland können derzeit nicht öffnen. Schuld ist das Wetter: Es war in den meisten Regionen Deutschlands zu warm für Schnee. Auch regnete es viel, was den Schnee noch schneller verschwinden ließ. Was jetzt noch liegt, könnte am Dienstag fortgeschwemmt werden. Denn für die Mittelgebirge ist heftiger Regen vor...

