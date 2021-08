Natur : Leuchtende Landschaften

Kleine lilafarbene Blüten, wohin man schaut. So sieht es in Landschaften aus, in denen Heidekraut blüht. Das geht meist im August los.

Zur Blütezeit gibt es an manchen Orten auch Heideblütenfeste. Heidekräuter sind holzige Pflanzen mit rauen Stängeln. Die verschiedenen Arten wachsen in der Regel nicht sehr hoch, oft auf sandigen Böden. Sehr bekannt für die Heideblüte ist die Lüneburger Heide im Bundesland Niedersachsen. Es gibt aber auch an mehreren anderen Orten Heidelandschaften. D...

