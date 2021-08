Raumfahrt : Lieferdienst ins All

Essen ist da! Ein besonders aufwendiger Lieferdienst hat am Donnerstag geklappt. Die Raumfahrer auf der Raumstation ISS ließen sich Lebensmittel und jede Menge technische Geräte schicken.

Von einem Weltraumbahnhof im Land USA hatte sich am Dienstag ein Raumfrachter mit fast 4000 Kilogramm Gepäck auf den Weg. So viel würden etwa vier kleine Autos zusammen auf die Waage bringen. Am Ziel im Weltall angekommen dockte am Donnerstag eine Raumkapsel mit den Speisen, Getränken und Materialien an der ISS an. Ein Roboterarm half dabei, die Kapse...

