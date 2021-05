Skateboard : Lilly skatet bei Olympia

Sie ist erst 13 Jahre alt. Aber in ihrem Sport ist sie trotzdem schon eine der Besten der Welt. Die Skateboarderin Lilly Stoephasius darf deswegen bei den Olympischen Spielen antreten. Die finden im Juli und August im Land Japan statt. Die 13-Jährige ist dort die jüngste deutsche Teilnehmerin. «Es fühlt sich immer noch etwas unwirklich an», schrieb Lilly am Dienstagabend im Internet nachdem sie die Qualifikation erreicht hatte.

Bei den Olympischen Spielen treten in diesem Jahr zum ersten Mal Skateboarder an. Es werden Medaillen in zwei Disziplinen vergeben: Street und Park. In der Disziplin Park fahren die Skater in einer Art Becken mit kleinen Hügeln und Rampen. In der Disziplin Street zeigen sie ihre Tricks auf einer Strecke, die an eine Straße oder einen Platz erinnert, mi...

