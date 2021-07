Fußball : Löwen in Weiß, Azzurri in Blau

Italien gegen England: Diese beiden Mannschaften stehen im Finale der Fußball-Europameisterschaft. Für beide könnte mit einem Sieg eine lange Wartezeit zu Ende gehen. Dazu gibt es musikalische und tierische Besonderheiten.

Dieses Duell hat es noch nie in einem großen Fußball-Finale gegeben: Im Endspiel der Europameisterschaft spielen am Sonntag England und Italien gegeneinander. England setzte sich am Mittwoch gegen Dänemark durch. Italien kam gegen Spanien weiter. Beide Mannschaften wollen endlich mal wieder einen wichtigen Pokal gewinnen. Hier erfährst du die Spitzname...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.