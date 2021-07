Raumfahrt : Mehr Experimente im Weltraum

Wie wachsen Mäuse im All auf? In welche Richtung wachsen Pflanzen ohne Erdboden? Und wie brennt ein Feuer ohne Schwerkraft? Auf der Internationalen Raumstation ISS machen Forschende schon viele Jahre Experimente im Weltraum. Nun ist wieder eine Rakete zur ISS geflogen. An Bord: ein Forschungs-Labor.

Ganz so neu ist das Labor allerdings nicht. Es sollte schon seit über zehn Jahren im All sein. Aber die Arbeiten daran verzögerten sich immer wieder. In der kommenden Woche soll das Labor nun endlich die Raumstation erreichen. Das Labor ist vor allem für wissenschaftliche Tests gedacht. Es verfügt unter anderem über einen Roboter-Arm und große Solarze...

